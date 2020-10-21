Американська національна газета USA Today вперше в історії висловилася на підтримку одного з кандидатів у президенти
Американська національна газета USA Today вперше в історії висловилася на підтримку одного з кандидатів у президенти
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Справа Саркозі: висока ціна дорогої дружби з Каддафі
Справа Саркозі: висока ціна дорогої дружби з Каддафі
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
У Зеленського відреагували на рішення суду щодо книги про справу Стуса
У Зеленського відреагували на рішення суду щодо книги про справу Стуса
​Зеленський: Україна починає будувати дві військові бази для захисту Чорноморського регіону (оновлено)
​Зеленський: Україна починає будувати дві військові бази для захисту Чорноморського регіону (оновлено)
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
Степанов у Раді назвав найгірший сценарій розвитку епідемії коронавірусу в Україні
Степанов у Раді назвав найгірший сценарій розвитку епідемії коронавірусу в Україні
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
ГоловнаПолітика

Порошенко вважає проведення опитування в день виборів незаконною агітацією

«Це підриває довіру до України».

Порошенко вважає проведення опитування в день виборів незаконною агітацією
Фото: скрін відео

Опитування, яке має намір провести президент Володимир Зеленський в день виборів – це одна з технологій незаконної агітації. Про це на Прикарпатті заявив експрезидент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.

«Закон, Конституція, вимоги Європейського Союзу забороняють робити під час виборів такі речі не суб’єктам виборчого процесу. А суб’єктам заборонена агітація», – наголосив Порошенко.

На його думку, такі дії «відштовхують Європу від України і Україну від Європ», як власне і постанова про скасування другого туру місцевих виборів через коронавірус. «Це підриває довіру до України», - вважає експрезидент.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також