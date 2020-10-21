Порошенко вважає проведення опитування в день виборів незаконною агітацією

Опитування, яке має намір провести президент Володимир Зеленський в день виборів – це одна з технологій незаконної агітації. Про це на Прикарпатті заявив експрезидент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.

«Закон, Конституція, вимоги Європейського Союзу забороняють робити під час виборів такі речі не суб’єктам виборчого процесу. А суб’єктам заборонена агітація», – наголосив Порошенко.

На його думку, такі дії «відштовхують Європу від України і Україну від Європ», як власне і постанова про скасування другого туру місцевих виборів через коронавірус. «Це підриває довіру до України», - вважає експрезидент.