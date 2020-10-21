Посол ЄС у публічному виступі процитував Стуса

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас під час виступу на комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС процитував українського поета Василя Стуса.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Іноді цими днями лунають голоси в Україні та поза її межами, які ставлять під сумнів стратегічну орієнтацію України та її європейський вибір. Нібито Угода про асоціацію зв'язує руки українській економіці. Можу сказати на це лише одне: українському народу видніше. За словами Василя Стуса, немає більше вороття до давнього, минулого, старого", - сказав посол ЄС.

Маасікас, громадянин Естонії, виступав повністю українською мовою.

Нагадаємо, позавчора Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" за авторством Вахтанга Кіпіані "до усунення порушення немайнових прав голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука". Суд також зобов'язав Кіпіані та видавництво видалити з твору інформацію про Медведчука.

Неправдивою визнано інформацію: "Чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук... Медведчук на суді визнав, що всі "злочини", нібито вчинені його підзахисним, "заслуговують на покарання. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?".

Як відомо, Медведчук був адвокатом Василя Стуса. І, за оцінками юристів та істориків, його діяльність не в останню чергу призвела до того, що поетові дали 10 років ув'язнення в таборі суворого режиму.

"Справа Василя Стуса" - збірник документів із шеститомної кримінальної справи КДБ УРСР проти українського письменника.

У серпні 2019 року лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента Росії Віктор Медведчук подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані. Медведчук вимагав заборонити продаж у будь-якій формі і на будь-якій території примірників цієї книги.