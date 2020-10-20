У Зеленського відреагували на рішення суду щодо книги про справу Стуса

"Цензура в Україні прямо та недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах".

В Офісі президента заявили, що взяли до відома рішення Дарницького районного суду Києва про заборону розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" через згадування в ній лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Також там взяли до відома заяви автора книги Вахтанга Кіпіані та представників видавництва про намір подати апеляцію.

"Це щонайменше свідчення того, що суспільство готове відстоювати свої права", - заявили в Офісі президента.

В ОП висловили здивування деякими формулюваннями у вказаному рішенні, хоча заявили, що не ставлять під сумнів незалежність судової гілки влади.

"Однак оскільки ця книга є опрацюванням реальної репресивної кримінальної справи проти Василя Стуса, яка була порушена в СРСР та за якою він був засуджений, вважаємо дивним визначення позивача Медведчука В. В. як "персонажа (дійової особи) твору". Більшу частину змісту книги становить точний передрук матеріалів кримінальної справи. Тобто суто документальна основа книжки не викликає найменших сумнівів. Отже, саме за цією логікою книги, Медведчук є учасником справжнього процесу, який мав місце в історії", - додали в ОПУ.

Окрім того, там нагадали, що цензура в Україні заборонена у будь-яких проявах, а опрацювання матеріалів історії не мають обмежуватись через емоції чи статус учасників подій.

"Закликаємо всіх громадян мати сміливість чесно дивитися на події минулого нашого народу та дії або бездіяльність окремих осіб", - підсумували в Офісі президента.

Учора стало відомо, що Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства Вахтанга Кіпіані "до усунення порушення немайнових прав голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука".

Суд визнав, що "деякі фрази у книзі порушують честь та гідність позивача".

У видавництві книги про Стуса, проти якої судився Медведчук, заявили, що подадуть апеляцію. Згодом у Vivat повідомили, що книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані розкупили за лічені хвилини після інформації про рішення суду, і про своє рішення додрукувати новий наклад.