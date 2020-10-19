Тимошенко: без нового уряду з кризою не впоратися

Сама політик, за її словами, на місце в Кабміні не претендує.

Проєкт бюджету на 2021 рік, поданий чинним урядом, підтверджує, що він втратив контроль над ситуацією. Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу «112. Україна».

«В уряді сьогодні на 90% люди непрофесійні. Тому президенту потрібно негайно створити сильний, професійний організаційно-здатний уряд, уряд національної єдності та національного спасіння. Йому потрібно туди запросити тих людей, які знають, як працювати й вміють це робити», – переконана голова партії.

На її думку, чинний уряд з кризою не впорається.

«Криза настільки глибока, все падає просто на очах: і ВВП, і економіка, і фінанси, і життя людей. Без нового сильного уряду президенту буде неможливо з цією кризою впоратися. Ми не претендуємо на участь у цьому уряді. Але президент зараз точно повинен зробити так, щоб хоча б уряд був компетентний та ефективний. Тоді в країні багато чого можна буде зробити», – зазначила Юлія Тимошенко.