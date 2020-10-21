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АМКУ проводить розслідування щодо зайвих нарахувань киянам за опалення, - Кучеренко

У справі фігурують компанії "Єврореконструкція" і "Київтеплоенерго".

АМКУ проводить розслідування щодо зайвих нарахувань киянам за опалення, - Кучеренко
Фото: ba.org.ua

Антимонопольний комітет України проводить розслідування щодо зайвих нарахувань киянам за поставлені послуги з опалення. Про це заявив кандидат у мери Києва Олексій Кучеренко під час брифінгу у відкритому штабі «Батьківщини», передає пресслужба.

За словами Кучеренка, на сьогодні розслідування проводиться щодо двох столичних компаній: "Єврореконструкція" і "Київтеплоенерго".

Також кандидат у мери повідомив, що 4 тисячі будинкових лічильників тепла залишаються не повіреними, через що рахунки під час опалювального сезону виставлятимуть не за реально спожите тепло, а за сумнівними «нормами» або залежно від площі приміщень.

«Я практично переконаний, що перерахунок щодо 300 мільйонів гривень, які були нараховані киянам за зайвими платіжками, «взятими зі стелі», буде зроблено. По 1500-2000 гривень буде компенсовано кожному домогосподарству лівого берега Києва. Це стосується 150 тисяч киян. По цьому питанню вже є запевнення голови Антимонопольного комітету і представників Офісу президента. Окрім того, в Києві буде проведено повний аудит тарифів і нарахувань. Певен, що в процесі буде знайдено велику суму. Всі ці гроші буде використано на боротьбу з пандемією, капітальні ремонти та інші пріоритети нашої програми», – пояснив Олексій Кучеренко.

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