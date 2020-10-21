​Венедіктова: незалежність прокурорів під загрозою через дискримінацію в оплаті праці

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова провела зустріч з представниками Ради Європи і презентувала їм Стратегію розвитку прокуратури на три роки, а також поінформувала їх про перебіг атестації прокурорів.

Про це повідомляють на сайті Офісу генпрокурора.

"Не дивлячись на пандемію та завдяки допомозі наших міжнародних партнерів, нам вдалося завершити атестацію обласних прокуратур та одномоментно їх запустити. При цьому жодні процеси не зупинялись і ніхто не відчув незручностей. Таким чином зараз працюють 26 обласних прокуратур і чотири спеціалізовані у військовій та оборонній сферах у регіонах, минулого тижня їхні керівники звітували про перший місяць своєї діяльності. Нині розпочалася атестація прокурорів місцевих прокуратур - і велика кількість прокурорів виявила бажання взяти у ній участь", - зазначила Венедіктова.

Генпрокурорка звернула увагу на низку проблемних питань. За її словами, гарантія незалежності прокурорів опинилась під загрозою "у зв’язку із дискримінаційними положеннями щодо оплати праці прокурорів", зазначеними у проєкті Закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Представники Офісу Ради Європи в Україні висловили своє занепокоєння з цього приводу.

Венедіктова також повідомила, що розпочався конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, 16 жовтня Венедіктова затвердила Cтратегію розвитку прокуратури на 2021-2023 роки. Документ презентували за участю заступників генпрокурора, експертів та представників міжнародних організацій. Стратегію мають також представити у Верховній Раді.

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що Венедіктова піде з посади, якщо до кінця року "не покаже свого результату". За словами президента, саме через відсутність кроків у притягненні до відповідальності корупціонерів було звільнено Руслана Рябошапку, який був призначений генпрокурором у червні 2019 року.

У лютому стало відомо, що на атестацію в нову прокуратуру зареєструвалися 3 697 регіональних прокурорів. Вони повинні пройти два тестування і співбесіду. Станом на 1 жовтня 52 кандидати успішно пройшли добір на вакантні посади в Офіс генпрокурора.