52 кандидати успішно пройшли добір на вакантні посади в Офіс генпрокурора

Далі на кандидатів чекає стажування, що складається з теоретичної (первинної) та практичної підготовки.

За результатами співбесід 52 кандидати пройшли добір на вакантні посади в Офіс генпрокурора.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За результатами двох етапів добору – складення іспиту у формі анонімного тестування на знання законодавства та загальні здібності і навички, 204 кандидати набрали мінімально допустиму або більшу кількість балів. Вони увійшли до рейтингу, що формується з розрахунку не більше як два кандидати на одну вакантну посаду, оприлюднену в оголошенні про добір. Їх було допущено до наступного етапу – співбесіди. За результатами проведення співбесід 52 кандидати успішно пройшли добір", - йдеться в повідомленні.

Далі на кандидатів чекає стажування, що складається з теоретичної (первинної) та практичної підготовки. Теоретичну підготовку кандидати проходитимуть на базі Тренінгового центру прокурорів України. До практичної допустять тих, хто успішно пройде перший етап стажування.

"Після завершення практичної підготовки складається висновок про результати її проходження, у якому надається оцінка володінню кандидатом основними навичками застосування законодавства за напрямами прокурорської діяльності. Висновок про успішне проходження стажування надсилається до кадрового підрозділу органу прокуратури для забезпечення призначення кандидата на вакантну посаду прокурора в установленому порядку", - додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що на атестацію в нову прокуратуру зареєструвалися 3 697 регіональних прокурорів. Вони повинні пройти два тестування і співбесіду.