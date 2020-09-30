У ДБР прокоментували версію теракту як причину катастрофи Ан-26 на Харківщині

Версію теракту як причину катастрофи літака Ан-26 у Харківській області можна буде виключити після проведення вибухотехнічної експертизи.

Про це на брифінгу повідомив керівник Головного слідчого управління Держбюро розслідувань Максим Борчаковський.

"Усі версії, які наразі звучать у ЗМІ, не відкидаються... Нині вирішується питання щодо вибухотехнічної експертизи... Її буде проведено однозначно. Крім вибухотехнічної експертизи, здійснюється технічне розслідування", - цитує Борчаковського Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи означає це, що виключити версію теракту можна буде тільки за результатами проведеної вибухотехнічної експертизи, Борчаковський сказав: "Так".

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав увечері 25 вересня на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Із 27-ми осіб на борту, 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу, вижив лише один курсант - В'ячеслав Золочевський. Він перебуває у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості. Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Бортові самописці літака почали розшифровувати 28 вересня.