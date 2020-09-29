Микитасю висунули нову підозру в неправомірній вигоді

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в наданні неправомірної вигоди народному депутату України VIII скликання Максиму Микитасю.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Також про підозру повідомили посадовцю відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом"

"Посадовець відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», зловживаючи своїм службовим становищем, у 2017 році уклав із компанією, підконтрольною екснародному депутату, договір на 929 млн грн. Згідно з ним ця компанія мала збудувати Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України. Згодом витрати на будівництво сховища зросли до 1,36 млрд грн. Однак об’єкт й досі не введено в експлуатацію", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, впродовж 2017-2019 років посадовець "Енергоатому" безоплатно одержав від іншої компанії, також підконтрольної екснародному депутату, три квартири в новобудовах Києва загальною вартістю майже 4,42 млн грн, що, за версією слідства, є неправомірною вигодою.

Дії Микитася кваліфікують за ч. 2 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі"), посадовця «Енергоатому» — за ч. 4 ст. 368 КК України ("Прийняття пропозиції та одержання службовою особою неправомірної вигоди").

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство встановлює інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Нагадаємо, що Микитась підозрюється в привласненні майна Національної гвардії, з якою "Укрбуд" уклав угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий комплекс, а Нацгвардія за це повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Але в 2016-17 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир в будинку на околиці Києва, вартість яких, як потім встановила проведена експертиза, виявилася на 81,6 млн грн менша.

Також Микитасю закидають надання хабара в розмірі 125 тисяч доларів голові Національної гвардії Юрію Аллерову.

У жовтні 2019 року Микитася взяли під варту із заставою 80 млн гривень, які він сплатив. У квітні ВАКС постановив стягнути гроші до держбюджету у зв'язку з порушенням Микитасем одного із зобов'язань, встановленого йому судом (Апеляційна палата пізніше вирішила стягнути тільки 30 млн, а не всі 80 млн).

Після цього йому призначили новий запобіжний захід у вигляді застави 100 млн гривень, яку він оскаржив. Грошей ексдепутат не вніс.

У травні 2020 Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдруге відправила під варту колишнього народного депутата, експрезидента будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася з альтернативою внесення застави в 100 млн грн.