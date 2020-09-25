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ВАКС позбавив волі експрокурора, який намагався купити посаду в НАБУ

Експрокурор хотів купити посаду за $10 000.

ВАКС позбавив волі експрокурора, який намагався купити посаду в НАБУ
Фото: Скріншот засідання ВАКС

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення позбавити волі терміном на 2 роки колишнього прокурора Генеральної прокуратури Олександра Матюшка, який намагався купити посаду в Національному антикорупційному бюро.

Про це стало відомо на засіданні ВАКС.

"Суд ухвалив Матюшку Олександра Анатолійовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі", - йдеться в ухвалі суду.

До набрання вироком законної сили до експрокурора діятиме запобіжний захід у вигляді застави, застосованої раніше.

Матюшка затримали у лютому 2016 року при спробі підкупити члена конкурсної комісії в НАБУ за $10 тисяч, щоб отримати керівну посаду в бюро.

Нагадаємо, у травні люстрований сумський прокурор виграв суд про поновлення на посаді. Експрокурору мають виплатити мільйон гривень за "вимушений прогул".

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