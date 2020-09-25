Керівника державної податкової інспекції Тернополя викрили у вимаганні $40 тис.

Він вимагав повернути неіснуючий борг у експрацівника комбінату.

Фото: ssu.gov.ua

Керівника державної податкової інспекції Тернополя затримали через вимагання $40 тис. у ексспівробіника комбінату.

За даними слідства, посадовець разом із сином - директором місцевого підприємства харчової промисловості - вимагали сплатити неіснуючий борг у $40 тисяч. Про це повідомили на сайті СБУ.

"Ці гроші потерпілий начебто завинив роботодавцю через розтрату ввіреного йому майна та продукції. Аби змусити чоловіка відшкодувати «втрати» зловмисники залучили двох представників криміналітету. У разі відмови сплатити кошти кримінальники погрожували містянину фізичною розправою", - йдеться у повідомленні.

Директора підприємства затримали після отримання від потерпілого другої частини "боргу" в розмірі $10 тис. Одночасно затримали керівника податкової інспекції та кримінальників.

Вирішується питання про оголошення підозри за ст. 189 (вимагання) КК України.

Нагадаємо, що вісім посадовців Державної фіскальної служби Тернопільщини підозрюють у привласненні 60 тонн контрафактного алкоголю, вилученого в рамках кримінальних проваджень.