Нацполіція направила в суд справу про підрив банкомата в Харкові

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ГУ Нацполіції в Харківській області скерувало до суду обвинувальний акт щодо двох підозрюваних у підриві і пограбуванні банкомату ПриватБанку в приміщенні магазину по проспекту Перемоги в Харкові в квітні цього року.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

Зазначається, що по цій справі проходять два чоловіки. Їм обом чоловікам інкримінується ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і ч. 5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

"Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам за вчинені кримінальні злочини, передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 10 квітня на околиці Харкова на проспекті Перемоги, 76б підірвали банкомат ПриватБанку. Вибух пролунав орієнтовно о 4:30. Вибухова хвиля пошкодила вхідні двері в будівлю та обшивку банкомата, З нього забрали майже 2 млн грн. Зловмисників затримали протягом доби.