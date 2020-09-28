У Нагірному Карабаху почались бойові дії
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
Русский мир. Српски свет. Український світ
Русский мир. Српски свет. Український світ
"Блекаут" для будинків “Аркади”: хто винен і що буде далі
"Блекаут" для будинків “Аркади”: хто винен і що буде далі
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
На кордоні з Угорщиною спіймали контрабандиста, який хотів вивезти сигарети за підробленими дипломатичними документами
На кордоні з Угорщиною спіймали контрабандиста, який хотів вивезти сигарети за підробленими дипломатичними документами
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)
Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Нагорный Карабах. Если сегодня война
ГоловнаПраво

Нацполіція направила в суд справу про підрив банкомата в Харкові

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нацполіція направила в суд справу про підрив банкомата в Харкові
Фото: Facebook.com

ГУ Нацполіції в Харківській області скерувало до суду обвинувальний акт щодо двох підозрюваних у підриві і пограбуванні банкомату ПриватБанку в приміщенні магазину по проспекту Перемоги в Харкові в квітні цього року.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

Зазначається, що по цій справі проходять два чоловіки. Їм обом чоловікам інкримінується ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і ч. 5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

"Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам за вчинені кримінальні злочини, передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 10 квітня на околиці Харкова на проспекті Перемоги, 76б підірвали банкомат ПриватБанку. Вибух пролунав орієнтовно о 4:30. Вибухова хвиля пошкодила вхідні двері в будівлю та обшивку банкомата, З нього забрали майже 2 млн грн. Зловмисників затримали протягом доби.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також