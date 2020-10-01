ВАКС відсторонив Холоднюка від посади голови судової адміністрації

Його підозрюють у втручанні в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії України.

Вищий антикорупційний суд відсторонив на два місяці Зеновія Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації.

Рішення оголосила слідча суддя ВАКС Оксана Олійник, трансляція засідання велася в YouTube.

"Відсторонити підозрюваного Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації України на два місяці, до 1 грудня 2020 року", - сказала суддя.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють Холоднюка в причетності до злочинної організації, створеної головою Окружного адміністративного суду міста Києва Павлом Вовком.

Детектив НАБУ і прокурори САП просили суд відсторонити Холоднюка з посади, оскільки він може її використати для перешкоджання слідству, впливу на свідків або знищення речей і документів, необхідних слідству. Зокрема, прокурор навів приклад, як глава ДСА ініціював проведення аудиторської перевірки діяльності Чернігівського апеляційного суду, який давав дозвіл на прослуховування кабінету глави ОАСК.

Детектив нагадав, що юридичний відділ Держсудової адміністрації надав Холоднюку доповідну записку про те, що нібито термін повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії України становить чотири роки. Цей юрвідділ є підконтрольним голові ДСА, і нібито на підставі цієї записки він замінив члена ВККС за своєю квотою.

Прокурор Олег Макар також нагадав, що Холоднюка підозрюють у тому, що він заблокував проведення конкурсу на посаду голови ДСА, в якому сам не зміг узяти участь через незнання англійської мови. За словами прокурора, натомість голова ДСА призначив за своєю квотою членом Вищої кваліфікаційної комісії України підконтрольну керівнику ОАСК особу, звільнивши Сергія Щотку.

Раніше НАБУ вже намагалося усунути Холоднюка з посади, але тоді ВАКС повернув клопотання.

Нагадаємо, у липні минулого року директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Холоднюк і омбудсманка Людмила Денісова призначали і звільняли членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів на вимогу голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. За словами Ситника, в результаті втручання Вовка замість Тетяни Весельської у ВККСУ потрапив скандальний суддя Микола Сірош, замість Станіслава Щотки - Сергій Остапець, а Андрія Козлова звільнили, ніким не замінивши.

17 липня 2020 року було повідомлено про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові ОАСК. За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя, створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручання у діяльність державних діячів.