На посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей обрано Івана Рудого. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на "Іграх Нескорених" в Нідерландах.

Фото: facebook.com/ivan.rudy.56

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Загалом взяти участь у доборі на вакантні посади голови та 6-х членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей виявили бажання 378 осіб.

До співбесіди було допущено 42 особи, з них 20 осіб подали документи на зайняття вакантної посади голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та 32 особи на членів комісії. Деякі кандидати подавали документи одночасно на кілька вакансій.

Окрім цього, за результатами співбесід було призначено Олену Водолажко та Євгена Гетьмана на посади членів комісії.

Олена Водолажко - професійний адвокат, член Асоціації правників України, має значний досвід роботи у державних органах, а також досвід співпраці з державними регуляторними органами щодо розробки та впровадження регуляторних актів.

Євген Гетьман має досвід у напрямі міжнародної співпраці у тому числі з НАТО (координатор міжнародних проектів), досвід роботи у регуляторних органах та досвід керівництва комунальними та приватними підприємствами.

На інші посади членів Комісії оголошено додатковий добір.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт №2285-д про легалізацію азартних ігор. Якщо закон буде прийнято, до Бюджетного, Податкового, Кримінального кодексів і КУпАП необхідно буде внести зміни, а закони "Про заборону грального бізнесу в Україні" та "Про державні лотереї в Україні" перестануть діяти.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Недодел. «Игорный» закон придется снова переписывать".