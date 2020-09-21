"Слуга народу" втрачає підтримку українців, - соцопитування

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в середині вересня, то найбільші шанси потрапити до парламенту мали б партії "Слуга народу", "Європейська солідарність", ОПЗЖ, ВО "Батьківщина", Радикальна партія Олега Ляшка. Мають шанси також партія Шарія і партія "Сила і честь".

Про це свідчать результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, за "Слугу народу" проголосували б 13,1% опитуваних, за партію "ЄС" - 10,9%, за ОПЗЖ" - 10%.

5,3% підтримали б партію "Батьківщина", 3,8% – Радикальну партію Олега Ляшка, 2,5% – "Партію Шарія", 2,4% - партію "Сила і Честь", 2%- партію "Свобода", 1,9% - партію "Громадянська позиція", 1,7% - партію "Українська стратегія Гройсмана", 1,6% - партію "УДАР", 1,1% - партію "За Майбутнє", 1,1% - партію "Самопоміч", 1,1% - "Опозиційний блок", 0,8% - партію "Голос", 0,6% - партію "ПроПозиція", 0,5% - партію "Національний корпус". За інші партії – загалом голосували б 0,6%.

Зазначається, що у якби вибори до Ради відбувалися в середині вересня, то за "Слугу народу" проголосували би 21,5% тих, хто визначився, а у травні - 31,2%. За "ЄС" віддали би голоси 17,8% (у травні 17,4%), за ОПЗЖ – 16,3% (у травні 14,8%).

"Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" готові підтримати 8,7% (у травні 8,9%), Радикальну партію Олега Ляшка – 6,3% (у травні 3,1%), "Партію Шарія" – 4,1% (у травні 3,1%), "Силу і Честь" – 4% (у травні 3,5%), "Свободу" – 3,3% (у травні 2%), "Громадянську позицію" – 3,1% (у травні 2,8%).

3,5% опитуваних сказали, що викреслили б усі партії або зіпсували бюлетень, 17,7% – не визначилися, за кого голосувати, 2,1% – відмовилися відповідати на запитання, а 15,7% – сказали, що не будуть голосувати.

Нагадаємо, серед українців, які планують взяти участь в голосуванні на місцевих виборах у жовтні, 16% підтримують партію "Слуга народу". Партію "ОПЗЖ" підтримують 11,9%, партію "Європейська солідарність" - 11,3%, партію "Батьківщина" - 8,2%, партію "За майбутнє"- 5,8%.