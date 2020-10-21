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Двоє робітників загинули на будівництві в Одесі

Трагедія сталася на будмайданчику житлового комплексу Green's.

В Одесі на будівельному майданчику по вул. Академіка Сахарова загинули двоє робітників.

Пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляє, що робітники опинилися під уламками внаслідок обвалу котловану та будівельних конструкцій.

"До проведення рятувальних робіт задіяний екскаватор будівельної компанії, від ДСНС залучено 20 чол. о/с та 4 од. техніки. Станом на 16:30 підрозділами ДСНС тіла 2 робітників вилучено з під завалу в котловані. Медпрацівниками констатовано смерть", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: od.npu.gov.ua

За даними поліції, під завалами опинилися 38- та 61-річний чоловіки. За фактом їхньої загибелі буде відкрито кримінальне провадження. Попередня кваліфікація - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (частина 2 ст. 272 КК України).

Одеське видання Думська пише, що трагедія сталася на будмайданчику житлового комплексу Green's.

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

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