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Двоє шахраїв намагалися привласнити будівлю ДФС в Одесі

Їх затримали після надання нотаріусу підроблених документів та $40 тис. у якості "подяки" за перереєстрацію права власності.

Двоє шахраїв намагалися привласнити будівлю ДФС в Одесі
Фото: gp.gov.ua

В Одесі затримано двох шахраїв, які намагалися заволодіти будівлею Державної фіскальної служби.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, двоє громадян шляхом шахрайства намагалися заволодіти нерухомим майном ДФС. Вони ініціювали перед приватним нотаріусом - державним реєстратором питання про проведення державної реєстрації права власності на будівлю площею понад 2 тис м кв у центрі Одеси, яка належить ДФС, за іншою особою", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали шахраїв після надання нотаріусу підроблених документів та $40 тис. у якості "подяки" за перереєстрацію права власності.

Фото: gp.gov.ua

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, за результатами яких будуть вирішуватися питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві шахраї на підставі підроблених документів привласнили приміщення, яке належить Національній поліції. Йдеться про будівлю в Дарницькому районі столиці майже на 90 кв. м і вартістю понад 3 млн гривень.

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