Міністр оборони анонсував закупівлю комплексу "Нептун" ще цього року

З цією метою буде здійснено перерозподіл коштів у рамках державного оборонного замовлення.

Міністерство оборони закупить береговий ракетний комплекс "Нептун" ще цього року. З цією метою буде здійснено перерозподіл коштів у рамках державного оборонного замовлення.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран.

"Спланованим фінансовим ресурсом на 2020-й рік кошти на закупівлю берегового ракетного комплексу «Нептун» передбачені не були. Проте Міністерством оборони прийнято рішення про закупівлю комплексу «Нептун» та іншого ракетного обладнання ще поточного, 2020-го року", - інформує пресслужба відомства.

Міністр нагадав, що ще 23 серпня підписав наказ про прийняття берегового ракетного комплексу 360МЦ "Нептун" на озброєння ЗСУ.

"Тепер комплекс можна замовляти і закуповувати як серійний зразок. Найближчим часом сформуємо офіційне замовлення, завдання щодо кількості та термінів їх постачання. Необхідні кошти для закупівлі в наявності", - сказав Таран.

У Міноборони також знайшли кошти, які будуть спрямовані на подальшу реалізацію ракетно-реактивної програми.

За словами міністра, "Нептун" стане потужним інструментом стримування агресивних дій противника на морі: дивізіони, озброєні цим комплексом, будуть розміщені в південних областях України.

Наступним етапом, за словами глави Міноборони, має стати робота над створенням корабельного варіанта комплексу "Нептун". І ракетні катери, що проектують сьогодні для потреб ВМС України, мають бути адаптованими для використання протикорабельної ракети, що входить до складу "Нептуна".

Нагадаємо, береговий протикорабельний ракетний комплекс "Нептун" - розробка конструкторського бюро "Луч".

Боєприпасом для українського "Нептуна" виступає новітня крилата ракета Р-360, яка здатна вражати надводні та надземні цілі на відстані понад 300 км.