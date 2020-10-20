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На Донбасі окупанти двічі порушили мирні домовленості

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

На Донбасі окупанти двічі порушили мирні домовленості
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

У понеділок, 19 жовтня, російські найманці в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі двічі порушили мирні домовленості, чинні з 27 липня 2020 року.

Про це інформує пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Поблизу населеного пункту Луганське ворог стріляв по позиціях українських військових з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. 

"Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили в штабі.

Окрім того, в районі Авдіївки, всупереч домовленостям, укладеним у рамках Тристоронньої контактної групи, окупанти запустили дрон, який перетнув лінію розмежування. Українські військові засобами радіоелектронної боротьби подавили роботу безпілотника, унеможлививши його подальше використання.

19 жовтня бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 18 жовтня російські найманці відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї біля Авдіївки.

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