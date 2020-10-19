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У вівторок температура повітря в Києві вночі знизиться до +2

Вдень у столиці +9...+11 градусів.

У вівторок температура повітря в Києві вночі знизиться до +2
Фото: Александр Рудоманов

У вівторок, 20 жовтня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, удень +9...+11 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, удень +11...+13 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градусів, удень +9...+11 градусів.

У центрі мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 градуси, удень +9...+12 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градусів, удень +10...+12 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 градусів, удень +2...+8 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +13...+15 градуси.

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