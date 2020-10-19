Донька військового, який підпалив себе на Майдані, вимагає зустрічі з Зеленським

"Я хочу, щоб ви знали, що насправді він вчинив протест проти політики капітуляції".

Донька військового Миколи Микитенка, який підпалив себе на Майдані, вимагає зутрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це Юлія Микитенко повідомила у фейсбуці.

"Вимагаю зустрічі з президентом. Володимире Олександровичу, майте мужність глянути мені в очі! У першу добу, після того як мій батько це вчинив, більшість ЗМІ написали, що якийсь невідомий чоловік з невідомих причин вчинив самогубство. Але це не відповідає дійсності. І я хочу, щоб ви знали, що насправді він вчинив протест проти політики капітуляції Володимира Зеленського", - написала вона.

"Я його донька і буду зараз говорити від його імені. Він не був фанатиком і не був самогубцем. Він дуже любив життя і Україну. І одразу, як тільки почалася російська інтервенція, з перших лав пішов в добровольчий батальйон Нацгвардії.

Це свідчить про те, що він був воїном. Воїном у душі. І війна – це було його покликанням. І, як будь-який воїн, він був готовий покласти життя за Україну. І він це зробив. І найтрагічніше те, що його досі не почули", - додала Юлія Микитенко.

Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня Микола Микитенко вчинив самоспалення. Він отримав опіки третього ступеня, впав у кому та помер через три дні, у День захисника України.

Донька загиблого повідомила, що мотиви вчинку були політичними. На сторінці Микитенка у фейсбуці є декілька дописів, у яких він говорив про незгоду з політикою чинної влади та самоспалення.

2014 року Микитенко брав участь у боях під Слов‘янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Він був поранений під час евакуації збитого вертольота на горі Карачун, мав групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.