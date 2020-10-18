"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому

Укрзалізниця з понеділка, 19 жовтня, закриє продаж квитків на дев’яти станціях у зв’язку з новим карантинним зонуванням. Про це йдеться на сайті компанії.

З 00:01 19 жовтня буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка.

“До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через ці станції без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком”, - йдеться у повідомленні

Зазначено, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, УЗ повертає повну вартість квитка.

Нагадаємо, згідно останнього карантинного зонування до червоної зони потрапили майже 30 міст. Київ залишили у помаранчевій зоні.

Раніше в Україні змінили критерії червоної зони карантину.