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Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому

Люди кажуть, що це було схоже на смерч.

Фото: gre4ka.info

У Кропивницькому сильний вітер у суботу пошкодив будинки та повалив дерева. Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко у фейсбуці.

"Страшну шкоду наробила сьогоднішня негода. Серйозно постраждав Кропивницький. Шквальний вітер зніс дахи, зірвав зовнішні конструкції на будівлях. Навіть зруйнував стіни в будинках! На гарячу лінію надходить багато дзвінків", - написав Назаренко.

У зв’язку із негодою призначили засідання Кропивницької міської комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Очевидці пишуть, що раптовий вітер налетів на мікрорайон Лелеківка близько 14:30 і тривав 5 хвилин. Це було схоже на смерч.

Фото: facebook.com/NazarenkoAV

Фото: facebook.com/NazarenkoAV

Фото: facebook.com/NazarenkoAV

Нагадаємо, у Києві після дощу затопило проїжджі частини десяти вулиць.

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