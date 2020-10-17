У Кропивницькому сильний вітер у суботу пошкодив будинки та повалив дерева. Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко у фейсбуці.
"Страшну шкоду наробила сьогоднішня негода. Серйозно постраждав Кропивницький. Шквальний вітер зніс дахи, зірвав зовнішні конструкції на будівлях. Навіть зруйнував стіни в будинках! На гарячу лінію надходить багато дзвінків", - написав Назаренко.
У зв’язку із негодою призначили засідання Кропивницької міської комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Очевидці пишуть, що раптовий вітер налетів на мікрорайон Лелеківка близько 14:30 і тривав 5 хвилин. Це було схоже на смерч.
Нагадаємо, у Києві після дощу затопило проїжджі частини десяти вулиць.