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На Донбасі окупанти чотири рази порушили домовленості про припинення вогню

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

На Донбасі окупанти чотири рази порушили домовленості про припинення вогню
Фото: Національна платформа "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію"

Від початку доби17 жовтня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це інформує пресцентр ООС.

Так, уранці противник неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета намагався спровокувати українських бійців поблизу Водяного. Опівдні російські найманці відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.

"Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - запевняють у штабі.

Окрім того, у районі населених пунктів Піщевик та Широкине задокументовано прольоти ворожих дронів, які перетнули лінію розмежування. "Безпілотні літальні апарати ворога були подавлені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування", йдеться у вечірньому зведенні.

Минулої доби, 16 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили перемир’я на Донбасі. Бойовики обстріляли позиції військових біля Водяного та Мар’їнки, а також застосували ручний протитанковий гранатомет для дистанційного мінування.

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