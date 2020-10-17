Родичам загиблих у катастрофі Ан-26 курсантів перерахували 28 млн грн компенсації

Рішення про виплати рідним сімох загиблих офіцерів ухвалять після остаточного встановлення обставин та причин авіакатастрофи.

Міністерство оборони України перерахувало перші 28 мільйонів гривень компенсації родичам військових, які загинули в авіакатастрофі Ан-26 на Харківщині. Про це повідомили на сайті Міноборони.

"Наразі рішення про виплати прийнято щодо 19 загиблих курсантів Харківського Національного університету Повітряних Сил. Документи щодо них розглянуто Комісією Міноборони, протокол засідання якої затверджено Міністром оборони України", - йдеться у повідомленні.

Кошти направили Сухопутним військам ЗСУ для розподілу по військових комісаріатах. Наступного тижня військкомати перерахують ці гроші на рахунки родичів загиблих.

Рішення про решту виплат комісія Міноборони має ухвалити після остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин авіакатастрофи.

"На сьогодні продовжує працювати урядова комісія та триває робота з проведення технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш. Результати роботи мають бути подані Міністру оборони України до 25 листопада",- повідомили у відомстві.

Нагадаємо, в авіакатастрофі біля Чугуєва загинули 19 курсантів Харківського університету Повітряних сил та семеро офіцерів. Одному курсанту - В'ячеславу Золочевському - вдалося вижити. За його словами, до останнього моменту паніки на борту не було.

Ще один курсант - Віталій Вільховий - 26 вересня помер у госпіталі від опіків після падіння Ан-26Ш. 30 вересня його поховали на батьківщині - у селі Волиця Сокальського району на Львівщині.

Повідомляли, що сім’ям загиблих виплатять понад 1,5 млн грн компенсації. Виплати гарантує закон про соцзахист військовослужбовців та їхніх сімей.

6 жовтня у Харкові попрощалися із жертвами авіакатастрофи під Чугуєвом. Після прощання тіла 25 офіцерів і курсантів доправили у рідні міста та села для поховання.

ДБР розглядало чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарата, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Розшифровка "чорних скриньок" АН-26 показала грубі порушення у виконанні і організації польотів. Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску.