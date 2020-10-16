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У Києві вперше за 140 років метеорологічне літо закінчилося на Покрову

Загалом воно тривало 132 дні.

У Києві вперше за 140 років метеорологічне літо закінчилося на Покрову
Фото: Макс Требухов

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у четвер, 15 жовтня, у Києві почалася метеорологічна осінь. 

Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

Зазначається, що вперше за 140 років цьогорічне свято Покрови завершило метеорологічне літо. Середньодобова температура повітря знизилась нижче +15 градусів і становила +12,3 градуси. За прогнозами Українського гідрометцентру, температура повітря і надалі буде знижуватись.

"Цьогорічне метеорологічне літо почалось 5 червня, закінчилось 14-го жовтня і загалом тривало 132 дні. Найдовше літо було в 2012 році – воно тривало 166 днів", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 році метеорологічна осінь у Києві почалася 18 вересня. А минулорічне  метеорологічне літо почалося у столиці на день раніше від середньостатистичних показників. Найшвидше за 139 років спостережень воно почалося 1996 року - 22 квітня, а найпізніше - 1990 і 2001 року - 7 червня.

У 2019 році метеорологічне літо почалося 13 травня.

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