США відмовилися депортувати підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка

За законами США, наявність звинувачень у запиті Інтерполу та «червоного оповіщення» (арешт з метою екстрадиції) стосовно Іносова не дає дозволу на його арешт.

США відмовилися депортувати громадянина України Андрія Іносова, підозрюваного у викраденні та вбивстві журналіста Василя Сергієнка.

Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу Печерського суду Києва від 8 жовтня.

Відповідно до листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України від 14.04.2020 року, надійшло повідомлення НЦБ Інтерполу в Сполучених Штатах Америки щодо громадянина Іносова.

Так, відповідно до інформації правоохоронних органів США справу відносно Іносова закрито в Імміграційному суді США, і у зв’язку з цим його не депортують. Згідно з рішенням Федерального суду США, вказана особа звільнена від депортації і всі апеляції наразі визначені неприйнятними.

30 вересня 2020 року до Печерського районного суду Києва надійшло клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного Іносова. Матеріали виділені із кримінального провадження за фактом викрадення за попередньою змовою групою осіб та умисного вбивства викраденої людини, з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб, а саме вбивства активіста та учасника «Самооборони Євромайдану Черкаської області», журналіста Василя Сергієнка.

Зараз Іносов легально перебуває на території США. Відповідно до законів Сполучених Штатів Америки, наявність звинувачень у запиті Інтерполу та «червоного оповіщення» (арешт з метою екстрадиції) відносно Іносова не дає дозволу на його арешт.

Нагадаємо, у березні 2018 Андрія Іносова, який перебував у розшуку, затримали у США. Ще в липні 2015 Іносову складено письмове повідомлення про підозру, але вручити її не вдалося через невстановлення місця перебування підозрюваного.Згодом стало відомо, що в січні 2015 Іносов потягом «Одеса-Кишинів» перетнув кордон України і назад не повертався. Його оголосили в розшук.

Раніше повідомлялося, що 4 квітня 2014 року в Корсунь-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали Василя Сергієнка і потім його вбили, а тіло сховали в лісі. Обласна організація партії "Свободи" заявляла, що Сергієнко отримував погрози "за викривальні статті про таємні сторони бізнесу місцевого олігарха Бобова". Бобов - діючий нардеп, член групи "Партія "Відродження".