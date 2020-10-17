Внаслідок аварії машину розірвало на дві частини, постраждало п'ятеро людей.

На Новоірпінській трасі в Києві у суботу трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Водій Hyundai, рухаючись з Києва до Ірпеня, вилетів на зустрічну смугу, зачепив авто Mazda і протаранив Оpel, інформує паблік dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що, попередньо, водій Hyundai був "дуже п'яний". Внаслідок аварії автомобіль розірвало на дві частини, постраждало п'ятеро людей: троє з Hyundai і двоє з Оpel.

"Усі вони були терміново госпіталізовані бригадами "швидкої". На місці працює поліція і слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Киев Оперативный повідомляє про жертви.

"Попередньо, зіштовхнулися одразу 4 автівки. На жаль, є загиблі", - зазначається в дописі.