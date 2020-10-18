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Негода знеструмила 43 населених пункти у трьох областях, пошкоджено 140 будинків

Троє мешканців Кропивницького отримали незначні травми.

Негода знеструмила 43 населених пункти у трьох областях, пошкоджено 140 будинків
Фото: ДСНС

Через сильний дощ та пориви вітру 17-18 жовтня без електропостачання залишились 43 населені пункти у трьох областях. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій

У Чернігівській області знеструмлено 30 населених пунктів, у Донецькій - 10, у Кіровоградській - 3. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Негода також пошкодила 140 будівель та повалила 110 дерев у Кіровоградській, Миколаївській та Київській областях.

У Кропивницькому є потерпілі. З незначними травмами госпіталізували двох осіб, ще одну людину відпустили після огляду медиками.

У ДСНС уточнили, що у Кропивницькому пошкоджено покрівлі понад 100 житлових будинків, повалено близько 50 дерев та підтоплено чотири подвір’я. Роботи з відкачування води завершили. Рятувальники встановили пункт обігріву.

На Миколаївщині у селах Воєводське, Благодатне, Рябоконеве та Семенівка Арбузинського району внаслідок поривів вітру частково пошкоджено покрівлі близько 40 житлових будівель, трьох шкіл та дитячого садка. Повалено 60 дерев. Жертв та постраждалих немає.

На Київщині підтопило сім дворогосподарств (у Білій Церкві, селі Хотів, Броварах, Ірпені, селі Софіївська Борщагівка).

Учора повідомляли, що у Кропивницькому сильний вітер та дощ зніс дахи та повалив дерева. Очевидці розповіли, що це було схоже на смерч.

У Києві після дощу затопило проїжджі частини десяти вулиць.

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