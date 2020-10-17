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У Києві ліквідували всі підтоплення на дорогах

Гідрослужби продовжують посилену роботу.

Станом на 19:20 всі підтоплення у Києві ліквідовані. З 17:30 весь громадський транспорт міста курсує у звичному режимі.

Фото: @KyivCityOfficial

Фото: @KyivCityOfficial

Про це інформує пресслужба столичної міськдержадміністрації.

Станом на 17:45 були повністю відсутні підтоплення у Голосіївському, Подільському, Печерському, Дніпровському, Святошинському, Шевченківському, Дарницькому, Оболонському районах. Також були ліквідовані всі підтоплення на магістральних вулицях у Деснянському і Солом’янському районах.

На той час ще тривали роботи на вул. Путивльській у Деснянському районі та на розі вулиць Вінницької та Молодогвардійської у Солом'янському районі. Вони уже завершені.

"За дорученням Київського міського голови фахівці КК "Київавтодор" постійно моніторять ситуацію на дорогах та оперативно реагують на виникнення підтоплень", - йдеться у повідомленні.

Фото: @KyivCityOfficial

Фото: @KyivCityOfficial

Фото: @KyivCityOfficial

Працівники комунальної корпорації проводять роботи з прибирання вулично-дорожньої мережі від намивів та сміття після дощу. До роботи залучена спеціальна техніка (гідромонітори, мулососи, мотопомпи) та 40 бригад робітників з ручного прибирання у складі 241 автодорівця.

Нагадаємо, у суботу в столиці після дощу затопило проїжджі частини понад двох десятків вулиць. На деяких ділянках рух транспорту був неможливий.

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