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Поліція відкрила понад 400 кримінальних справ про порушення виборчого процесу

З них 18 за останню добу.

Поліція відкрила понад 400 кримінальних справ про порушення виборчого процесу
Фото: ua-reporter.com

Поліція відкрила 406 кримінальних справ про порушення виборчого процесу, який стартував 5 вересня. З них 18 за останню добу. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

З 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 5400 повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом. Найбільше у Києві, Київській та Львівській областях.

"ДО ЄРДР внесено відомості про 406 кримінальних правопорушення: 198 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 208 - пов'язаних з виборчим процесом", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці склали 1306 адміністративних протоколів за порушення, пов'язані з виборчим процесом.

Нагадаємо, що поліція відкрила 11 кримінальних справ за фактом реєстрації кандидатів-клонів

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня. Раніше ЦВК роз’яснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах.

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