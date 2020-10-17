У МОЗ повторний локдаун назвали "винятково резервним моментом"

За словами Ляшка, система охорони здоров’я в Україні на цей час справляється з приростом хворих.

Заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що запровадження жорсткого локдауну в Україні, як на початку пандемії, є "виключно резервним моментом". Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Сьогодні ми реєструємо по 5000-5700 випадків в Україні – колапсу немає. Система охорони здоров’я справляється. Ми говоримо, що і до 10 тисяч – будемо справлятися… Певні лікарні будуть завантажуватися, госпіталізувати, перепрофільовувати нові ліжка і буде досить велика кількість хворих. Тому для того, щоб цьому запобігти, ми просимо всіх дотримуватися всіх протиепідеміологічних норм і правил", – сказав Ляшко.

"Ми робимо все можливе на національному рівні, щоб запобігти, по-перше, колапсу системи охорони здоров’я, по-друге, щоб не зупиняти нашу економіку. Ми розуміємо, що впровадження жорсткого локдауну – це вже виключно такий резервний момент, коли не можна буде нічого іншого зробити", – зазначив він.

Нагадаємо, впродовж 16 жовтня в Україні виявили рекордну кількість нових інфікованих - 6410, учора їх було 5992.

Наприкінці серпня, коли добовий показник захворюваності становив 1000-1700, прем’єр Денис Шмигаль заявив, що уряд не розглядає можливості повторного введення локдауну у випадку другої хвилі коронавірусу в Україні. Натомість Кабмін буде покладатися на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання.

8 жовтня голова МОЗ повідомив, що в Україні почали підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих з коронавірусом, оскільки медична система країни може не витримати.

11 жовтня Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в країні. Зокрема, у школах були запроваджені осінні канікули до кінця жовтня, ВНЗ перевели на дистанційне навчання, роботу закладів обмежили.

Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 грудня.

Раніше Ляшка висловив думку, що одна з причин значного поширення ковіду - нехтування карантинними нормами.