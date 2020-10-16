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У Києві почали давати тепло в будинки

Зазначається, що до тепла вже підключені 5 лікарень та 2 дитсадки.

У Києві почали давати тепло в будинки
Фото: timer.od.ua

У Києві розпочали підключення будівель до тепла. Станом на 16:00 16 жовтня до мережі підключені 775 будинків, це 7,8% житлового фонду.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Зазначається, що до тепла вже підключені 5 лікарень (1,5% від загальної кількості) та 2 дитсадки (0,4%).

"Увімкнення опалення усім споживачам за більш стислі терміни неможливе. Різке збільшення теплового навантаження – температури теплоносія та тиску – може призвести до аварійних пошкоджень. Тому розгортання системи відбувається поступово", - йдеться у повідомленні.

Загалом розгортання системи теплопостачання Києва займає близько 7 днів, відзначили у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко оголосив, що з 25 жовтня в столиці почнуть вмикати опалення. На це знадобиться приблизно десять днів.

В Україні 45 населених пунктів перебувають під загрозою зриву вчасного початку опалювального сезону.

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