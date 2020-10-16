З лютого 2020 року Фонд Ріната Ахметова забезпечує найнеобхіднішим лікарів на передовій боротьби з коронавірусом. Державним лікарням передано понад 200 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту. Також медики отримали від Фонду 320 тисяч експрес-тестів. Ключовим елементом допомоги країні в рамках проєкту«Боротьба з COVID-19 в Україні» стала закупівля для державних лікарень більш ніж 200 суперсучасних апаратів ШВЛ.

«Допомога, яку Фонд Ріната Ахметова і його Засновник надають Україні в боротьбі з COVID-19, безпрецедентна за своїми масштабами. Саме апаратів ШВЛ українська медицина потребувала найбільше. 150 висококласних апаратів від Фонду вже надійшли в опорні державні лікарні в 12 регіонах країни. Перші з них передані в березні 2020 року. Обладнання від Фонду поставляється як у великі клініки обласних центрів, так і невеликі лікарні регіонів України, що робить сучасну медицину європейського рівня доступною для всіх», – розповіла Наталія Ємченко, член Наглядової ради Фонду.

Зокрема, два апарати ШВЛ французького виробництва отримав Маріупольський перинатальний центр.

«Весь персонал центру з величезною вдячністю приймає ці апарати експертного класу. Вони будуть встановлені у відділенні, яке організовано для надання допомоги хворим на коронавірус вагітним і породіллям. Складно переоцінити допомогу Фонду Ріната Ахметова, адже ці два апарати дійсно потрібні перинатальному центру», – сказав директор центру Костянтин Комлєв.

До його слів приєдналася заступниця міського голови Маріуполя Ксенія Сухова:

«Це дійсно дуже своєчасна та важлива допомога в боротьбі з пандемією. Хочу подякувати Фонду Ріната Ахметова за постійну і системну підтримку. Ми це дуже яскраво відчуваємо. Без неї медики не змогли б надавати настільки кваліфіковану допомогу».

Також днями ще два висококласних апарати ШВЛ отримала Старобільська центральна районна лікарня.

Як зазначив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай, така підтримка дуже потрібна лікарям:

«В області щодня госпіталізують 30–40 хворих. Тому допомога вкрай своєчасна. В цілому саме Фонд надав області найбільшу допомогу. Величезна подяка»

Його слова підтримала директорка лікарні Галина Горбаченко:

«Дякую Фонду Ріната Ахметова. Сьогодні ми успішно боремося з коронавірусом і сподіваємося на перемогу. Ми чекали ці апарати ШВЛ. Коли закінчиться пандемія будемо їх використовувати також для лікування пацієнтів з іншими захворюваннями».

Як повідомив заступник міського голови Анатолій Пустоваров, в лікарні Запоріжжя системно надходить допомога від Фонду Ріната Ахметова.

«Лікарні одержували і експрес-тести, й іншу підтримку. Апарат штучної вентиляції легенівнеобхідний також при лікуванні пацієнтів з іншими захворюваннями. А такий сучасний апарат надастьмедикам додаткової впевненості у порятунку людей. Тому це дуже важливо для міста, і цю допомогу неможливо переоцінити», – підкреслив Анатолій Пустоваров.

Допомога Фонду в протистоянні епідемії не залишилася непоміченою для українців. Про це говорять результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Так, кожен другий житель України і Донбасу знає про те, що Фонд Ріната Ахметова допомагає країні в боротьбі з коронавірусом висококласним медичним обладнанням – апаратами штучної вентиляції легенів і засобами діагностики – 58% і 52% відповідно.

Крім того, 60% респондентів знають про надання Фондом індивідуальних засобів захисту під час епідемії коронавірусу для медиків. Також кожен п'ятий українець і кожен четвертий житель Донбасу впевнений, що Фонд Ріната Ахметова бере активну участь у розвитку системи охорони здоров'я нашої країни.