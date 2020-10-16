Він пішов на двотижневу самоізоляцію.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

У відеозверненні на своїй сторінці в Facebook він зазначив, що почувається добре.

"Температура нормальна, все супер. Йду на самоізоліцію на два тижні, працювати дистанційно", - зазначив він.

Чернишов додав, що Мінрегіон був одним із перших міністерств, де було впроваджено дистанційний спосіб роботи.

Нагадаємо, що наприкінці вересня через спалах коронавірусу у Верховній Раді було вирішено скасувати пленарні засідання до 20 жовтня.

Протягом кількох днів ковід виявили у 10 нардепів та представників апарату. Так, на коронавірус захворіла керівниця партії "Голос" Кіра Рудик. 29 вересня про позитивний тест на ковід повідомили також п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк.

На початку карантину перехворіли Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Анна Скороход (позафракційна).

Також відомо, що ковідом хворіли Іван Крулько та Олег Мейдич ("Батьківщина"), Валерій Божик, Юрій Арістов, Роман Грищук та Степан Чернявський ("Слуга народу"), Іван Чайківський ("За майбутнє").