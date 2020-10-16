В Україні новий рекорд захворюваності коронавірусом за добу

За минулу добу в Україні виявили 5992 випадки коронавірусу - це новий рекорд захворюваності.

Про це повідомили на телеграм-каналі "Коронавірус у реніонах".

106 людей померли, 2269 - одужали.

Всього в Україні зафіксовано 287 231 випадок COVID-19. З початку пандемії одужало 121 919 людей, померло - 5408.

Найбільше випадків зафіксували на Харківщині (544), у Києві (455) та Одещині (502).

Статистика у регіонах:

Вінницька обл — 8070 (+129)

Волинська обл — 10515 (+195)

Дніпропетровська обл — 10257 (+423)

Донецька обл — 6658 (+167)

Житомирська обл — 9286 (+156)

Закарпатська обл — 11461 (+156)

Запорізька обл — 6162 (+150)

Івано-Франківська обл — 16163 (+208)

Кіровоградська обл — 1468 (+28)

м. Київ — 29412 (+455)

Київська обл — 12207 (+229)

Львівська обл — 24171 (+365)

Луганська обл — 2229 (+104)

Миколаївська обл — 5336 (+129)

Одеська обл — 18013 (+502)

Полтавська обл — 5469 (+243)

Рівненська обл — 15398 (+212)

Сумська обл — 8252 (+269)

Тернопільська обл — 16916 (+216)

Харківська обл — 27457 (+544)

Херсонська обл — 2264 (+69)

Хмельницька обл — 10098 (+414)

Чернівецька обл — 17203 (+199)

Черкаська обл — 6387 (+230)

Чернігівська обл — 6379 (+200)

Нагадаємо, вчора в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 5 062 особам. 73 людини померли, 951 пацієнт одужав.

Раніше повідомлялося, що адаптивний карантин в Україні подовжено до кінця 2020 року. Також міністру охорони здоров'я Максиму Степанову поставлено завдання збільшити кількість тестування до 50 тисяч на добу, але до кінця року кількість має збільшитися до 75 тисяч на добу.

8 жовтня голова МОЗ повідомив, що медична система країни може не витримати, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил епідемічної безпеки. Він також додав, що міністерство почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих. Наразі МОЗ готується до того, щоб до грудня збільшити кількість тестувань на COVID-19 з 35 тисяч до 50 тисяч на добу.

Учора в Україні знову змінили зонування за рівнями епідеміологічної небезпеки. Воно почне діяти з понеділка, 19 жовтня. Жоден регіон не відповідає критерям зеленої зони.