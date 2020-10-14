На сайті уряду опубліковано постанову про нові карантинні обмеження

Ресторанам та кафе заборонено працювати з 22 по 7 годину.

На сайті Кабінету міністрів опублікували постанову про внесення змін до критеріїв карантину та його продовження до 31 грудня 2020 року.

Відповідно до документу, час роботи ресторанів та інших закладів громадського харчування обмежується з 7 ранку до 22 години. До цього їм можна було працювати до опівночі.

У зеленій зоні участь у масових закладах можуть брати не більше 50 осіб, у жовтій - не більше 30, помаранчевій - до 20.

На спортивних заходах заборонена присутність глядачів. Заборона не поширюється на міжнародні заходи, але МОЗ ухвалюватиме окреме рішення щодо них.

Школам рекомендовано піти на канікули з 15 по 30 жовтня, а закладам професійної і вищої освіти перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада. Студентам за можливості рекомендовано виїхати з гуртожитків.

Органи місцевого самоуправління рекомендували збільшити кількість громадського транспорту та контролювати дотримання карантинних вимог під час перевезень.

Нагадаємо, що учора Кабінет міністрів продовжив карантин до кінця 2020 року.

Також міністру охорони здоров'я Максиму Степанову поставлено завдання збільшити кількість тестування до 50 тисяч на добу, але до кінця року кількість має збільшитися до 75 тисяч на добу.

8 жовтня голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що медична система країни може не витримати, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил епідемічної безпеки. Він також додав, що Міністерство охорони здоров’я почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих. Наразі МОЗ готується до того, щоб до грудня збільшити кількість тестувань на COVID-19 з 35 тисяч до 50 тисяч на добу.