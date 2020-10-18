На Львівщині напали на кандидата в депутати і його батька

На Львівщині у селищі Рудно зловмисники пошкодили автомобіль кандидата в депутати Львівської міської ради від НРУ Богдана Калічака та вчинили бійку, через що постраждав батько кандидата.

Про це повідомила Національна поліція Львівської області.

"17 жовтня о 17.20 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від одного з кандидатів до Львівської міської ради про те, що у селищі Рудно невідомі особи, перешкоджали проводити передвиборчу агітацію, вчинили бійку та пошкодили його автомобіль "Опель", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особи зловмисників – місцевих мешканці віком 24 та 31 рік.

За фактом події відкрили провадження за ч. 2 ст. 157 Кримінального кодексу України ("Перешкоджання здійсненню виборчого права") Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті - до п’яти років позбавлення волі.

Також в Львівському осередку НРУ повідомили, що після зустрічі кандидата до Львівської ОТГ від НРУ Ігоря Кузьмака з громадою побили кандидата в депутати Львівської міської ради Богдана Калічака і його батька.

"Батько знаходиться в лікарні, а сам Богдан дає свідчення поліції про цей злочин. Троє людей в нетверезому стані спочатку напали на Богдана та його батька, а потім ломом розтрощили його машину. Ми вважаємо, що це провокація та підлі дії наших опонентів", - заявили в НРУ Львівщини.

Нагадаємо, у червні депутата від "Слуги народу" Юрія Заславського побили на заправці в одному з сіл Житомирської області. Чоловік отримав садна і подряпини обличчя, від госпіталізації відмовився, але отримав направлення на проходження судово-медичної експертизи за місцем проживання. Заславський написав заяву в поліцію, проте не знайомий з опонентом. У фракції допускають, що це був побутовий конфлікт.