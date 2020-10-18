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У Києві біля станції "Чернігівська" сталася стрілянина через конфлікт у кафе

20-річного потерпілого госпіталізували з вогнепальною раною кисті.

У Києві біля станції "Чернігівська" сталася стрілянина через конфлікт у кафе
Фото: Поліція Києва

У київському кафе біля станції метро “Чернігівська” стався конфлікт між відвідувачами, який закінчився стріляниною, постраждав 20-річний хлопець. Про це повідомили у столичній поліції.

Інцидент відбувся у суботу ввечері у закладі на вулиці Попудренка.

Між двома компаніями чоловіків виник конфлікт. Суперечка продовжилася на вулиці і згодом переросла у бійку.

“Під час конфлікту один із учасників дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів, один з яких влучив у опонента. 20-річного потерпілого госпіталізували до лікарні з вогнепальною рваною раною кисті”, - йдеться у повідомленні.

Нападником виявився 24-річний місцевий мешканець, його затримали.

На місці події поліцейські вилучили пістолет та дозвіл на нього. Зброю направили на експертне дослідження. 

Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу.

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