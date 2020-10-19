За вихідні від наслідків негоди в Україні постраждали три людини

Фото: ДСНС

У Кіровоградській, Миколаївській та Київській областях внаслідок негоди 17-18 жовтня було пошкоджено дахи понад 140 будівель, повалено близько 110 дерев та підтоплено 11 дворогосподарств.

До лікарень Кропивницького звернулися три особи, двох госпіталізовано з незначними травмами. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 43 населених пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 30, Донецька – 10 та Кіровоградська – 3.

"До ліквідації наслідків негоди залучалося понад 130 людей та 51 одиниць техніки, з них від ДСНС 80 осіб особового складу та 25 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, сильний дощ та пориви вітру 17-18 жовтня залишили без електропостачання понад 40 населених пунктів України. У Кропивницькому було пошкоджено покрівлі понад 100 житлових будинків. Рятувальники встановлювали пункт обігріву.

На Миколаївщині у селах Воєводське, Благодатне, Рябоконеве та Семенівка Арбузинського району внаслідок поривів вітру частково пошкоджено покрівлі близько 40 житлових будівель, трьох шкіл та дитячого садка. Повалено 60 дерев.