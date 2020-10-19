Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Окупанти відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї біля Авдіївки.

Минулої доби, 18 жовтня, у районах відповідальності українських військових на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації - у районі Авдіївки.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Так, в обідній час окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, а ввечері застосували автоматичний станковий гранатомет.

"Постріли не становили загрози українським військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника зброю не застосовували. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було", - зазначили у штабі.

З початку поточної доби, 19 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, упродовж доби 17 жовтня окупанти стріляли п’ять разів, крім того, українські військові перехопили дрони противника.