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На Запоріжжі 17-річний хлопець викрав урну для голосування, щоб вирощувати в ній равликів

Поліція відкрила кримінальне провадження.

На Запоріжжі 17-річний хлопець викрав урну для голосування, щоб вирощувати в ній равликів
Архівне фото
Фото: РБК

На Запоріжжі 17-річний мешканець села викрав з виборчої дільниці урну для голосування. Він пояснив, що хотів пристосувати її для розведення равликів. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції

Ввечері 18 жовтня до Кам'янсько-Дніпровського відділення поліції надійшло повідомлення від голови виборчої комісії про те, що з приміщення виборчої дільниці невідома особа викрала урну для голосування. Правоохоронці встановили, що крадіжка була скоєна впродовж останньої доби. Всього на виборчій дільниці знаходилось п'ять порожніх урн.

"Особу порушника встановили вранці 19 жовтня. Ним виявився 17-річний місцевий мешканець. Коли правоохоронці з’явилися на його подвір’ї, хлопець одразу зізнався у скоєному. Юнак пояснив, що збирався використати урну, як інкубатор для вирощування і розведення равликів. Проте, дії молодика мають ознаки кримінального правопорушення", - повідомили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на президентських виборах у 2019 році житель Київської області вкрав бюлетень, щоб "перевірити пильність спостерігачів"

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