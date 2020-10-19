Новий термінал аеропорту "Запоріжжя" почав приймати внутрішні рейси

Новий термінал міжнародного аеропорту "Запоріжжя" почав приймати внутрішні рейси.

Про це повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк у своєму facebook.

"Сьогодні о 6.50 із нового терміналу Міжнародного аеропорту Запоріжжя відправився перший рейс. Ввечері приймемо пасажирів, які прилетять рейсом «Київ-Запоріжжя» авіакомпанії Skyup. Завтра – пасажирів авіакомпанії «Мотор Січ». Плануємо, що з середи термінал обслуговуватиме вже і міжнародні рейси. Пасажири вже встигли оцінити переваги нового терміналу", – написав він.

Нагадаємо, будівництво нового терміналу аеропорта "Запоріжжя" закінчили у травні 2020 року. Його збудували коштом міського бюджету.

У квітні 2017 року в аеропорту розмокла злітно-посадкова смуга. Аеропорт приймав повітряні судна на ґрунтову злітно-посадкову смугу, оскільки єдина штучна ЗПС закрилася на ремонт. Протягом майже місяця аеропорт приймав літаки тільки однієї авіакомпанії - "Мотор Січ", які здатні приземлятися і злітати з ґрунтової смуги. Решта авіакомпанії були змушені тимчасово скасувати рейси.

У листопаді 2017 року аеропорт не приймав літаки через зледеніння смуги. Тоді ж повідомлялося, що до 2020 року побудують новий термінал. Планувалося, що роботи будуть завершені до кінця 2019 року.

Аеропорт "Запоріжжя" розташований на східній околиці міста, він мав одну бетонну й одну ґрунтову злітно-посадкову смуги.