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​​На Львівщині внаслідок зіткнення чотирьох автівок загинули троє людей

Поліція встановлює особи учасників та обставини ДТП.

​​На Львівщині внаслідок зіткнення чотирьох автівок загинули троє людей
Фото: lv.npu.gov.ua

На Львівщині внаслідок зіткнення чотирьох авто на автодорозі "Київ-Чоп" загинули троє людей.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 жовтня, близько 10:00 ранку, неподалік села Зубра Пустомитівського району. Зіткнулися легковы автомобілі "ВАЗ-2109", "Опель Астра", "Мазда" та "Сітроен".

Від травм на місці аварії загинули водій та пасажир ВАЗу, травмований пасажир "Сітроену" помер дорогою до лікарні.

На місці події працюють співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини. Особисті дані учасників ДТП уточнюються.

Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, раніше на Новоірпінській трасі в Києві Hyundai вилетів на зустрічну смугу і протаранив два автомобілі.

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