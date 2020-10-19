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​​На Хмельниччині сільський голова погорів на хабарі $15 тисяч

Посадовець вимагав гроші за дозвіл на приватизацію 10 гектарів землі.

В Ізяславському районі Хмельницької області правоохоронці затримали сільського голову на хабарі в розмірі 15 тисяч доларів США.

Фото: mvs.gov.ua

Посадовець вимагав і отримав вказані кошти від місцевого жителя за надання дозволу на виготовлення технічної документації про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 10 гектарів.

Як інформує пресслужба МВС, затримали посадовця у приміщенні сільської ради під час отримання зазначеної суми.

Фото: mvs.gov.ua

За цим фактом відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

"Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Черкаській області сільський голова отримав 5 років в'язниці за 10 тис. гривень хабара. Посадовець отримав гроші за розміщення реклами на території села.

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