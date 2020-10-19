Окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь та використали безпілотник

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Станом на 17:30 у районах відповідальності українських військових на Донбасі зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей з боку російських збройних формувань. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Вранці противник порушив режим припинення вогню, застосувавши ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю поблизу населеного пункту Луганське. Окрім того, поблизу Авдіївки виявлено проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпілотник противника було подавлено українськими засобами радіоелектронної боротьби, зробивши неможливим його подальше використання.

У штабі ООС також зазначили, що провокації окупантів не становили загрози, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

"Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокації противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 18 жовтня, у районах відповідальності українських військових на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації - у районі Авдіївки.