На чорному ринку вилучений каптагон оцінюється у понад 30 мільйонів доларів.

Служба безпеки України блокувала в Одесі транзит через нашу країну 750 кілограмів психотропної речовини - каптагону, відомого як "бойовий наркотик Ісламської держави". Препарат викликає сильну наркозалежність, важкі побічні ефекти в організмі людини.

На чорному ринку вилучений товар оцінюється в понад 30 мільйонів доларів, інформує пресцентр СБУ.

З Одеси речовину мали доправити до однієї з країн Перської затоки. Схему організували двоє мешканців Одеси та Львова.

Співробітники СБУ задокументували, що товар на початку вересня прибув до морського порту "Південний", де був прихований у контейнері із солодощами.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Управління СБУ в Одеській області за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення обом фігурантам про підозру.

Раніше в жовтні в Одесі СБУ затримала бойовика "Ісламської держави".