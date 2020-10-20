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​Окупанти порушили режим тиші біля Світлодарська та Майорська, втрат немає

ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

​Окупанти порушили режим тиші біля Світлодарська та Майорська, втрат немає
Фото: Макс Левин

З початку поточної доби, 20 жовтня, зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населених пунктів Світлодарськ та Майорськ бойовики застосував стрілецьку зброю.

"Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, у середу, 21 жовтня, 120 депутатів парламентської фракції "Слуга народу" поїдуть на Донбас.

Про те, що "Слуга народу" планує провести виїзне засідання на Донбасі, стало відомо наприкінці вересня. Воно мало відбутися на початку жовтня. Але через спалах коронавірусу в Раді поїздку нардепів на передову відклали.

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