Антимайданівця "Топаза" затримали в Харкові, але після перевірки відпустили (оновлено)

Адвокат Кромського заявив, що його клієнт був затриманий "поза законом".

Проросійського активіста Гната Кромського на прізвисько "Топаз", який перебував у розшуку, правоохоронці затримали в Харкові.

Пресслужба обласної поліції інформує, що розшукуваного виявили близько 19:30 20 жовтня на станції Харківського метрополітену.

"При перевірці 34-річного чоловіка за інформаційною базою Національної поліції встановлено, що він розшукується Селидівським відділенням поліції Донецької області з 17 жовтня 2020 року за скоєння низки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій), ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.3 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем), ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Також у Нацполіції розповіли, що ініціатору розшуку сповістили про встановлення місця знаходження особи. Наразі проводиться перевірка.

Оновлення. За словами адвоката "Топаза" Ігоря Нагорного, його клієнт був "поза законом" затриманий напередодні ввечері на станції метро "Академіка Барабашова" у Харкові.

"Вже на місці події я уточнив, що поліцейські знайшли по базі МВС, що Ігнат Кромськой знаходиться у розшуку, хоча там ніяких відомостей про його затримання та обрання запобіжного заходу немає. Більше того, статті, що вказані у базі МВС щодо Кромського, як він стверджує, до нього не мають ніякого відношення", - розповів Нагорний агентству Укрінформ.

Також відомо, що після перевірки Кромського відпустили.

Нагадаємо, Кромський був організатором захоплення приміщення Харківської обласної державної адміністрації 1 березня 2014 року, учасником побиття євромайданівців, яких змусили пройти через так званий "коридор ганьби", а також організатором масових заворушень 14 березня 2014 року на вулиці Римарській, під час яких загинули люди.

У вересні 2018 року "Топаз" вийшов на волю за "законом Савченко".

Торік у грудні Верховний Суд залишив чинним вирок "Топазу" - Гнату Кромському.