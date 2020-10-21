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​У Харкові легковик влетів у конвойний автомобіль поліції з арештантами

Постраждалих у результаті ДТП немає.

​У Харкові легковик влетів у конвойний автомобіль поліції з арештантами
Фото: Львівська область онлайн

У Харкові сталася аварія за участю службового автомобіля Національної поліції, який перевозив у слідчий ізолятор кількох заарештованих.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

ДТП сталася 20 жовтня близько 17:30 на перехресті вулиць Озерянської і Полтавський шлях. Службовий автомобіль Ford Transit перевозив узятих під варту осіб. Автомобіль рухався за маршрутом з увімкненими проблисковими маячками та гучномовцем. Під час виїзду на перехрестя із службовим автомобілем зіштовхнувся легковик Daewoo Lanos.

У результаті обидва транспортні засоби отримали технічні ушкодження.

Чотирьох конвойованих пересадили до іншого автомобіля та доставили в слідчий ізолятор.

Нагадаємо, раніше в Одесі патрульні потрапили в ДТП, поспішаючи на виклик про спробу самогубства.

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