​У Харкові легковик влетів у конвойний автомобіль поліції з арештантами

У Харкові сталася аварія за участю службового автомобіля Національної поліції, який перевозив у слідчий ізолятор кількох заарештованих.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
ДТП сталася 20 жовтня близько 17:30 на перехресті вулиць Озерянської і Полтавський шлях. Службовий автомобіль Ford Transit перевозив узятих під варту осіб. Автомобіль рухався за маршрутом з увімкненими проблисковими маячками та гучномовцем. Під час виїзду на перехрестя із службовим автомобілем зіштовхнувся легковик Daewoo Lanos.
У результаті обидва транспортні засоби отримали технічні ушкодження.
Чотирьох конвойованих пересадили до іншого автомобіля та доставили в слідчий ізолятор.
Нагадаємо, раніше в Одесі патрульні потрапили в ДТП, поспішаючи на виклик про спробу самогубства.